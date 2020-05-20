رامبو: «عودة الدورى» قرار سيادى ولكن أتمنى حدوثه سريعا

علق نبيل محمود، الشهير بـ" رامبو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والمدير الفنى لنادي سوهاج السابق ونادي تليفونات بني سويف ،ونادي والألومنيوم ،ونادي دمياط السابق ونادي الرجاء الحالي ، عن مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كرونا المستجد .
ووصف "رامبو" هذه الفترة بأنها جاءت على عكس سير الأحداث وبغفلة من الجميع ، حيث أننا حصلنا علي إجازة سلبية بسبب سؤء الأحوال الجوية ، ولكن فوجئنا بعد ذلك بجائحة كرونا .
وأكد رامبو أن الجميع تأثر بتوقف الدورى وتطبيق الحظر ،سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ، أو المدرين الفنين ،حيث أن جميع اللاعبين يعانوان من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم .
وأشار إلى أنه على تواصل دائم بجميع لاعبي الفريق ولاعبي الأندية الأخرى التى سبق له قيادتها ، وأنهم يأكدون علي أن توقف النشاط كان قرار صادم لهم ، حيث لايوجد دخل مادي لجميع لاعبي القسم الثانى والثالث ، وأنهم تأثروا بالسلب وأتجهوا للأعمال الحرة لتحسين الدخل المادي ،لحين وضوح الرؤية من عودة النشاط .
وأكد أيضا أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط ،بل طال مدربي القسم الثانى والثالث وعلي رأسهم نبيل محمود ، وأن أغلب المديرين الفنيين توقف مصدر رزقهم الوحيد ،ولم يستطيعوا مواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد .
وأوضح أن الأزمة تتزايد مع تطبيق الحظر بالبلاد ،حيث انه كان من الممكن اتجاه بعض المدربين لانشاء اكادميات خاصة بتدريب الناشئين ،ولكن ذلك مستحيل في ظل ازمة فيروس كرونا المستجد .
وأشار نبيل محمود حديثه بأن الأزمة طالت الجميع سواء الدورى الممتاز او القسمين الثانى والثالث ، وتمنى من الله بذلك الشهر الكريم ، تخطي هذه الأزمة ، وعودة الأمور لطبيعتها .
وعلق "رامبو" على قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم.. تدريجيا بفتح الأندية ومراكز الشباب بشروط، وأنه يتمنى عودة واستكمال النشاط الرياضي ، وعودة الحياة إلي طبيعتها .