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رياضة

رامبو: «عودة الدورى» قرار سيادى ولكن أتمنى حدوثه سريعا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
علق نبيل محمود، الشهير بـ" رامبو"،  نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والمدير الفنى لنادي سوهاج السابق ونادي تليفونات بني سويف ،ونادي والألومنيوم ،ونادي دمياط السابق ونادي الرجاء الحالي ، عن مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كرونا المستجد .

ووصف  "رامبو" هذه الفترة بأنها جاءت على عكس سير الأحداث وبغفلة من الجميع ، حيث أننا حصلنا علي إجازة سلبية بسبب سؤء الأحوال الجوية ، ولكن فوجئنا بعد ذلك بجائحة كرونا .

وأكد رامبو أن الجميع تأثر بتوقف الدورى وتطبيق الحظر ،سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ، أو المدرين الفنين ،حيث أن جميع اللاعبين يعانوان من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم .

وأشار إلى أنه على تواصل دائم بجميع لاعبي الفريق ولاعبي الأندية الأخرى التى سبق له قيادتها ، وأنهم يأكدون علي أن توقف النشاط كان قرار صادم لهم ، حيث لايوجد دخل مادي لجميع لاعبي القسم الثانى والثالث ، وأنهم تأثروا بالسلب وأتجهوا للأعمال الحرة لتحسين الدخل المادي ،لحين وضوح الرؤية من عودة النشاط .

وأكد أيضا أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط ،بل طال مدربي القسم الثانى والثالث وعلي رأسهم نبيل محمود ، وأن أغلب المديرين الفنيين توقف مصدر رزقهم الوحيد ،ولم يستطيعوا مواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد .

وأوضح أن الأزمة تتزايد مع تطبيق الحظر بالبلاد ،حيث انه كان من الممكن اتجاه بعض المدربين لانشاء اكادميات خاصة بتدريب الناشئين ،ولكن ذلك مستحيل في ظل ازمة فيروس كرونا المستجد .

وأشار نبيل محمود حديثه بأن الأزمة طالت الجميع سواء الدورى الممتاز او القسمين الثانى والثالث ، وتمنى من الله بذلك الشهر الكريم ، تخطي هذه الأزمة ، وعودة الأمور لطبيعتها .

وعلق "رامبو" على قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم.. تدريجيا بفتح الأندية ومراكز الشباب بشروط، وأنه يتمنى عودة واستكمال النشاط الرياضي ، وعودة الحياة إلي طبيعتها .
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