رامبو: «عودة الدورى» قرار سيادى ولكن أتمنى حدوثه سريعا

علق نبيل محمود، الشهير بـ" رامبو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والمدير الفنى لنادي سوهاج السابق ونادي تليفونات بني سويف ،ونادي والألومنيوم ،ونادي دمياط السابق ونادي الرجاء الحالي ، عن مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كرونا المستجد .





ووصف "رامبو" هذه الفترة بأنها جاءت على عكس سير الأحداث وبغفلة من الجميع ، حيث أننا حصلنا علي إجازة سلبية بسبب سؤء الأحوال الجوية ، ولكن فوجئنا بعد ذلك بجائحة كرونا .





وأكد رامبو أن الجميع تأثر بتوقف الدورى وتطبيق الحظر ،سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ، أو المدرين الفنين ،حيث أن جميع اللاعبين يعانوان من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم .





وأشار إلى أنه على تواصل دائم بجميع لاعبي الفريق ولاعبي الأندية الأخرى التى سبق له قيادتها ، وأنهم يأكدون علي أن توقف النشاط كان قرار صادم لهم ، حيث لايوجد دخل مادي لجميع لاعبي القسم الثانى والثالث ، وأنهم تأثروا بالسلب وأتجهوا للأعمال الحرة لتحسين الدخل المادي ،لحين وضوح الرؤية من عودة النشاط .





وأكد أيضا أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط ،بل طال مدربي القسم الثانى والثالث وعلي رأسهم نبيل محمود ، وأن أغلب المديرين الفنيين توقف مصدر رزقهم الوحيد ،ولم يستطيعوا مواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد .





وأوضح أن الأزمة تتزايد مع تطبيق الحظر بالبلاد ،حيث انه كان من الممكن اتجاه بعض المدربين لانشاء اكادميات خاصة بتدريب الناشئين ،ولكن ذلك مستحيل في ظل ازمة فيروس كرونا المستجد .





وأشار نبيل محمود حديثه بأن الأزمة طالت الجميع سواء الدورى الممتاز او القسمين الثانى والثالث ، وتمنى من الله بذلك الشهر الكريم ، تخطي هذه الأزمة ، وعودة الأمور لطبيعتها .



