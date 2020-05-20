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أخبار العالم

أمريكا توقع عقوبات على 9 أفراد و3 كيانات في إيران بينهم وزير الداخلية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران تشمل وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، وأفرادا من  السلطة القضائية وسجني فشافويه وقرتشاك.

وبحسب موقع الخزانة الأمريكية، أدرجت الوزارة 9 أفراد و3 كيانات في الجولة الأحدث من العقوبات المفروضة على إيران وهم:

 محمد علي نوري نجاد، حميد رضا، أشرق وحسين عشتاري فرد، وهابيل درويش ، ومحسن فتحي زاده ومحمود زاده يحيى، المرتبطون بقوات إنفاذ القانون.

كما أدرجت وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، وحسن نجف آبادي من الحرس الثوري، وأيوب سليماني من قوات إنفاذ القانون.

أما بالنسبة للكيانات، فقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية سجن طهران الكبير، المعروف باسم سجن فشافويه في العاصمة الإيراني، وقوات إنفاذ القانون، وأخيرا سجن قرتشاك في طهران.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تواصل الضغط على إيران لتعود للتصرف كدولة طبيعية.

وأضاف أنه تم إدراج اسم وزير الداخلية الإيراني في قائمة العقوبات لتسببه في مقتل متظاهرين سلميين.

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