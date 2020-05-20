الجزائر تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و7 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقررت السلطات الجزائرية ، تطبيق الحظر الجزئي خلال أيام العيد على جميع الولايات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، إن قرار الحظر الجزئي سيبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.





وأمر جراد، بمنع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية، أيام العيد.



