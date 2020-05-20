AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

20 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع .. تفاصيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:12 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

سجّلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا  بنحو 20 جنيهًا خلال أسبوع حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 20-5-2020 نحو  766 جنيهًا بعد أن كان مُسجلاً الأربعاء الماضي 746 جنيهًا.

اقرأ أيضا

الدولار يسجل 15.83 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.


 سعر الذهب في مصر

جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 873 و875 جنيها مقارنة بـ  852 جنيهاً الأربعاء الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  من 764 إلى 766 جنيهاً مقارنة بـ 746 جنيها الاربعاء الماضي .


ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 655 إلى 657 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية، مقابل 639 جنيها للجرام الأربعاء الماضي.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 509 إلى 511 جنيها مقابل 497 جنيها للجرام الأربعاء الماضي.

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,112 جنيه، ويزن 8 جرامات مقابل 5968 جنيها الأربعاء الماضي.

 

وسجل السعر الذهب نحو 27.155 دولار للأوقية مقابل 26.52 ألف جينه الاسبوع الماضي .

 أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام"
كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انخفاض أمس.. تعرف على سعر الذهب الثلاثاء 28-4-2020

أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

بقيمة 4 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

انخفاض طفيف.. أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم 2-5-2020

أسعار الذهب في مصر الان.. إرتفاع جديد

ترشيحاتنا

علي جمعة: بلعام بن باعوراء اكتشف اسم الله الأعظم ثم دعا على سيدنا موسى

وفاة 21 حالة .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

الحكومة: خصم 1% من العاملين بالدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ كورونا

ينقي الجسم من السموم.. مشروب كايلي جينر في الحجر المنزلي

الإسكان تخفض سعر شقق محدودى الدخل 41 ألف جنيه والوحدات جاهزة للتسليم بـ10 محافظات.. أعرف أماكن شقق الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى

شيخ الأزهر: إدعاء المعرفة أخطر من جائحة كورونا

AdvertisementS

موازنة البرلمان تطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم نسبة 0.5% لمواجهة كورونا

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

الحكومة: هؤلاء مستثنون من خصم الـ 1% من رواتبهم الشهرية

الصحة العالمية تنتصر لترامب: هيدروكسي كلوروكوين فعال في علاج كورونا

الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

حفيد محمود ياسين فى حوار لـ صدى البلد: ياسر جلال صفعنى على وجهى.. وهذا رد فعل جدي على دوري.. واستعنت بالحرافيش من أجل التحضير للشخصية

وفاة 21 حالة .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

لأول مرة في مصر.. ولادة طفل بعضوين ذكريين وبدون فتحة شرج بأسيوط

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الحصان برفقة إدوارد.. راندا البحيري تتألق بملابس الخيل

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة مبهجة ومحتشمة.. شاهد أحدث إطلالة للفنانة إنتصار