20 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع .. تفاصيل

سجّلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بنحو 20 جنيهًا خلال أسبوع حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 20-5-2020 نحو 766 جنيهًا بعد أن كان مُسجلاً الأربعاء الماضي 746 جنيهًا.

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ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.





سعر الذهب في مصر

جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 873 و875 جنيها مقارنة بـ 852 جنيهاً الأربعاء الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 من 764 إلى 766 جنيهاً مقارنة بـ 746 جنيها الاربعاء الماضي .





ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 655 إلى 657 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية، مقابل 639 جنيها للجرام الأربعاء الماضي.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 509 إلى 511 جنيها مقابل 497 جنيها للجرام الأربعاء الماضي.

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,112 جنيه، ويزن 8 جرامات مقابل 5968 جنيها الأربعاء الماضي.

و سجل السعر الذهب نحو 27.155 دولار للأوقية مقابل 26.52 ألف جينه الاسبوع الماضي .

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام"

كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.



