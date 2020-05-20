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ديني

علي جمعة: وادي الراحة في سيناء قبر رمزي ولاعلاقة له بنبي الله هارون.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:51 م
علي جمعة
علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن وادي الراحة في سيناء لاعلاقة له بنبي الله هارون، لكنه قبر رمزي.

وأوضح جمعة خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، على الفضائية "الأولى"، أن يوشع بن نون دخل الأراضي المقدسة ببني اسرائيل بمفاهيم جديدة واستطاع الدخول إلى الأراضي المقدسة وتغيرت الدنيا بعد حالة التيه التي حدثت لهم بعد 40 سنة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن سيدنا يوشع بن نون، نفذ وصية سيدنا موسى عليه السلام، له واستطاع أن يدخل ببني إسرائيل الأراضي المقدسة، وعاش بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام.

وأشار إلى أن هناك آراء في  في الروايات الشعبية تقول إن سيدنا موسى، عليه السلام قبل وفاته وجد ملائكة تحفر قبرًا، فقال لهم ماذا تفعلون هذا مكان طيب، فقالوا له اتحب ان تدفن فيه، قال نعم، قالوا له اجلس فيه، فنام فيه فمات 

وأضاف أن  الإخلاص هو مفتاح شخصية يوشع بن نون فتي سيدنا موسى –عليهم السلام-، وكان يوشع بن نون من بني إسرائيل من نسل سيدنا يوسف، وكان مخلصا لسيدنا موسى إخلاصا تاما في كافة المواقف في مواجهة قارون وفرعون، وعند الخروج من مصر، وفي البقاء في التيه، وفي محاولة دخول الأرض المقدسة، وعندما مات هارون ودفن، وحينما ذهبوا وكاد أن ينتهي التيه حتى دفن موسى في قبره في أريحه عند الكثيب الأحمر.
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