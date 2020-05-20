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ديني

علي جمعة: سيدنا موسى توفى وعمره 120 عاما.. وهارون كان أكبر منه بـ3 سنوات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:41 م
علي جمعة: سيدنا موسى
علي جمعة: سيدنا موسى توفى وعمره 120 عاما
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية  السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن  سيدنا موسى  عليه السلام أوصى يوشع بن نون بالرفق ببني إسرائيل  والدخول إلى الأرض المقدسة وعدم الخوف مرة أخرى، لافتًا إلى ان سيدنا موسى  توفي وعمره 120 عام، بينما يوشع بن نون كان عمره 100 عام وفقًا لكلام أهل الكتاب، وعاش بعد سيدنا موسى 27 عامًا.

وأوضح جمعة خلال برنامج مصر أرض الأنبياء على الفضائية الاولى، أن هناك آراء في  في الروايات الشعبية تقول إن سيدنا موسى، عليه السلام قبل وفاته وجد ملائكة تحفر قبرًا، فقال لهم ماذا تفعلون هذا مكان طيب، فقالوا له اتحب ان تدفن فيه، قال نعم، قالوا له اجلس فيه، فنام فيه فمات 
وأضاف أن  الإخلاص هو مفتاح شخصية يوشع بن نون فتي سيدنا موسى –عليهم السلام-، وكان يوشع بن نون من بني إسرائيل من نسل سيدنا يوسف، وكان مخلص لسيدنا موسى إخلاص تام في كافة المواقف في مواجهة قارون وفرعون، وعند الخروج من مصر، وفي البقاء في التيه، وفي محاولة دخول الأرض المقدسة، وعندما مات هارون ودفن، وحينما ذهبوا وكاد أن ينتهي التيه حتى دفن موسى في قبره في أريحه عند الكثيب الأحمر.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الإخلاص عنصر من عناصر النجاح  ويوشع بن نون يعد  تاريخه حافل بالنجاح بسبب إخلاصه ، مشيرًا إلى أن سيدنا هارون كان أكبر من سيدنا موسى بنحو 3 سنوات، وكان جاد هينًا لينًا، وكان متقدم على يوشع بن نون، والله سبحانه وتعالى قرن سيدنا هارون مع سيدنا موسى، عليهما السلام في آيات كثيرة من القرآن الكريم.

 


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