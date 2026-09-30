ملفوفا في قطعة قماش.. العثور على طفل حديث الولادة داخل مستشفى شبين القناطر

شهد مستشفى شبين القناطر العام بمحافظة القليوبية واقعة العثور على طفل حديث الولادة داخل أحد الطرقات الداخلية للمستشفى، بعد أن تركه مجهولان ملفوفا داخل قطعة من القماش، قبل أن يتم العثور عليه والتحفظ عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.



بدأت تفاصيل الواقعة بعدما فوجئ عدد من العاملين ورواد مستشفى شبين القناطر العام بوجود طفل حديث الولادة، لم يتجاوز عمره ساعات، ملقى داخل أحد الطرقات الداخلية بالمستشفى.

وعلى الفور جرى التحفظ على الطفل، والتعامل معه طبيا، فيما بدأت الجهات المختصة إجراءاتها لفحص الواقعة، والتوصل إلى هوية المسؤولين عن ترك الطفل داخل المستشفى، وكذلك معرفة ملابسات دخوله إلى المكان.

تحريات الواقعة



وكشفت التحريات الأولية أن وراء ترك الطفل داخل المستشفى سيدتين، تبلغ إحداهما 42 عاما، بينما تبلغ الثانية 20 عاما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، مع استمرار الفحص لكشف كافة تفاصيل الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال التحريات والإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة كاملة، واتخاذ ما يلزم قانونا بشأن الطفل والمتهمتين.