محافظ القليوبية يُسلِّم 5 كراسي كهربائية لذوي الهمم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي

سلَّم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، 5 كراسي كهربائية للمستحقين، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وبحضور أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك عقب استكمال إجراءات بحث الحالات ودراسة أوضاعها والتأكد من انطباق الشروط والضوابط المنظمة عليها.



وتعود تفاصيل الاستجابة إلى تقدم الحالات المستفيدة بطلبات إلى محافظ القليوبية، حيث وجَّه مديرية التضامن الاجتماعي ببحث الحالات ودراسة أوضاعها الاجتماعية، وإعداد تقارير بنتائج البحث، للوقوف على مدى استحقاقها ومدى انطباق الشروط والضوابط اللازمة للحصول على الكراسي الكهربائية.

وعقب ورود نتائج البحث والتأكد من استحقاق الحالات، وجَّه محافظ القليوبية بتوفير 5 كراسي كهربائية للمستحقين، مؤكدًا أهمية سرعة التعامل مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، قامت جمعية الشبان العالمية ببنها بتوفير الكراسي الكهربائية الخمسة، استجابةً لتوجيهات المحافظ، بما يعكس الدور الفاعل للمجتمع المدني في مساندة جهود الدولة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم.

وخلال مراسم التسليم، حرص محافظ القليوبية على الاطمئنان إلى المستفيدين والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا أن المواطن واحتياجاته يمثلان أولوية في العمل التنفيذي، وأن المحافظة تتعامل مع طلبات المواطنين من خلال آلية تبدأ بالاستماع إلى المطالب، ثم بحث الحالات ودراسة أوضاعها، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحلول المناسبة وفقًا للقواعد المنظمة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحويل المطالب والاحتياجات التي يتم رصدها إلى استجابات فعلية وملموسة على أرض الواقع.