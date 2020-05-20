خطر جديد يهدد عودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى

طلبت رابطة المحترفين الإنجليزية من الدوري الإنجليزي الممتاز تحديد المخاطر التي يواجهها اللاعبون السود والآسيويون والأقليات العرقية مع العودة إلى التدريبات بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "سي إن إن"، قُدم الطلب خلال المرحلة الأولى من عودة الدوري، عودة التدريبات بشكل محدود هذا الأسبوع، قبل استئناف محتمل للموسم في يونيو المقبل.





وقال متحدث باسم رابطة اللاعبون المحترفون إن عددا من أعضائها قد أعربوا عن مخاوفهم القوية بشأن العودة، لهذا طلبوا من الدوري الممتاز جمع المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا، السماح فقط بالعودة الكاملة التدريب بمجرد أن يثقوا في أن اللاعبين لن يكونوا في خطر.





وأشارت الشبكة إلى أنه في العديد من البلدان لوحظ أن تأثير فيروس كورونا تختلف شدته بشكل حاد على "مجتمعات الألوان" أو الأقليات العرقية.





لكن تقريرا حديثا صادر عن مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية أشار إلى أن الفرق بين المجموعات العرقية بخصوص وفيات كورونا يرجع جزئيا إلى الاختلافات في الظروف الاجتماعية والاقتصادي وغيرها، وأن الجزء المتبقي من الفروق لم يتم شرحه بعد.





وجد التقرير أن الأشخاص السود في المملكة المتحدة أكثر عرضة بأربع مرات للوفاة من فيروس كورونا أكثر من الأشخاص البيض، وأن هناك خطرًا أكبر من الموت حتى بعد إزالة عوامل مثل الحرمان أو الظروف الصحية الحالية.



