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توك شو

شغل عيال.. محيي إسماعيل يجيب على أسئلة أروى بـ صفارة غريبة.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:56 م
الفنان محي إسماعيل
الفنان محي إسماعيل
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان محي إسماعيل الملقب بـ «قيصر السينما»، إنه نجم سينمائي مشهور وعبقري وفليسوف ومفكر.

وأضاف «محي إسماعيل» أن لديه استعداد للزواج قريبا، موضحا أن مواصفات فتاة احلامه تكون في طوله وجميلة وحسنة المظهر وقبلت الزواج منه علشان مش تعيش.

وأجاب «محي إسماعيل» على أسئلة الإعلامية أروى بصفارة غريبة، قائلا "شغل عيال"، مضيفا أن الجملة التي اشتهر بها، هي: «ها إيه تاني».

ووقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

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