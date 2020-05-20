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محافظات

رغم إصابته بكورونا.. محافظ الدقهلية يكلف القائم بأعمال السكرتير العام بتطهير المنصورة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:59 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور القائم بأعمال السكرتير العام بقيادة حملة تطهير ونظافة واسعة بمدينة المنصورة اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وتحسين البيئة العامة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية أن اصابته بفيروس كورونا لم تمنعه من ممارسة مهام عمله بكل جدية من مقر إقامته باستراحة المنصورة ،ويطمئن جموع أهالي الدقهلية أنه بخير وفي صحة جيدة. 

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وطلب محافظ الدقهلية من جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة تكثيف التعاون والتنسيق لتنفيذ كافة المشروعات واتخاذ جميع الإجراءات التي توفر مختلف الخدمات لمواطني الدقهلية.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه والجهاز التنفيذي لا يدخرون جهدا في مختلف الظروف عن تلبية احتياجات أبناء الدقهلية الكرام الذين يستحقون منا جميعا بذل كافة الجهود لتحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن جميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها تأتي من منطلق الحرص على الصالح العام للمواطنين وبما يحقق الأهداف العامة للدولة في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
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