AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: مناداة حائرة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements

 

هديتك القلب يوما .فهل حفظته 
فجبت ابحث عنه .فما وجدته 
ولم اصغى لعقلى فما ظننته 
سيأخذ من روحى وما رحمته 
فطير انا يعشق التغريد 
اتلمس همساتك من بعيد 
فترد الى روحى من جديد 
أراك شمس ضياؤها شديد 
فهل لى من الغيث قطرة؟
ام اننى كنت مجرد فكرة ؟
الحب بأسمى معانيه زهرة 
نهديها لمن لمس القلوب لمرة 
بسمة تصدر والعقل شارد 
غفلة نغفو فيها مع نسيم بارد 
شفاة تهمس بحبك خلسه 
فقد ملكت حتى الخيال 
رجوت رحيلك فالامر اصبح محال 
وكأن قلبى يعاندنى مهما الامر طال
وقصتى سأرويها فى الأمثال
والنسيان اصبح الان من المحال
فأسيرتك انا فقيودى اصفاد ثقال
والصمت فى شرع الهوى هيبه 
والبوح بالعشق منتهى العيبة 
وحبى لك يزيد و لو طالت الغيبه
Advertisements

ترشيحاتنا

حلقة الليلة.. حذف فقرة كاملة من رامز مجنون رسمي

العراق يعتقل الخليفة الجديد لتنظيم داعش الإرهابي

مصائب 2020.. كورونا وخطر يهدد الأرض وجراد.. حكاية العام المنحوس

تعرف على حقيقة قتل فيروس كورونا بـ غرغرة المياه المالحة

سر استبعاد 9 حلقات من برنامج رامز مجنون رسمى

الإسكان تخفض سعر شقق محدودى الدخل 41 ألف جنيه والوحدات جاهزة للتسليم بـ10 محافظات.. أعرف أماكن شقق الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات.. استشاري يوضح حالات تستدعي إجراء ولادة قيصرية

شيرى عادل تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بمكونات بسيطة .. طريقة عمل ريحة الكحك والعجمية