هويدا دويدار تكتب: مناداة حائرة

هديتك القلب يوما .فهل حفظته
فجبت ابحث عنه .فما وجدته
ولم اصغى لعقلى فما ظننته
سيأخذ من روحى وما رحمته
فطير انا يعشق التغريد
اتلمس همساتك من بعيد
فترد الى روحى من جديد
أراك شمس ضياؤها شديد
فهل لى من الغيث قطرة؟
ام اننى كنت مجرد فكرة ؟
الحب بأسمى معانيه زهرة
نهديها لمن لمس القلوب لمرة
بسمة تصدر والعقل شارد
غفلة نغفو فيها مع نسيم بارد
شفاة تهمس بحبك خلسه
فقد ملكت حتى الخيال
رجوت رحيلك فالامر اصبح محال
وكأن قلبى يعاندنى مهما الامر طال
وقصتى سأرويها فى الأمثال
والنسيان اصبح الان من المحال
فأسيرتك انا فقيودى اصفاد ثقال
والصمت فى شرع الهوى هيبه
والبوح بالعشق منتهى العيبة
وحبى لك يزيد و لو طالت الغيبه