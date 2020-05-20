المنتجة شيرين مجدي تنتهي من تصوير مسلسل القمر آخر الدنيا

انتهت المنتجه "شيرين مجدي " من تصوير مسلسل القمر اخر الدنيا ، الذي يواصل عرضه علي سبع قنوات مصرية وعربية ومنها قنوات النهار وروتانا وصدى البلد وlbc.





كما صرحت المنتجة "شرين مجدي ": أنها سعيدة بردود الفعل الجيدة للعمل على السوشيال ميديا وكذا بالنجاح الذي يحققه المسلسل مع الجمهور وتفاعلهم للبحث عن والدتهم من خلال الأحداث، وهذا الاستحسان مرده للموضوع القريب من المشاهد المصري والعربي، وهو القيم المنسية التي صارت مفقودة بين أفراد الأسرة الواحدة.





تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر ، ،ثراء جبيل ،سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدي الاتربي و عمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.



