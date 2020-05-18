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فن

عمرو عابد ينتهي من تصوير دوره في مسلسل القمر آخر الدنيا

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:45 م
عمرو عابد
عمرو عابد
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سعيد فراج
ينتهي الفنان عمرو عابد اليوم من تصوير دوره في مسلسل القمر آخر الدنيا الذي يتابعه المشاهدون على قناة النهار خلال شهر رمضان.


يذكر أن حلقات مسلسل القمر أخر الدنيا قد شهدت تصاعد في الأحداث عندما تسبب جلال الذي يقوم بدوره عمرو عابد في انتحار زوجته مجدية بعدما طلقها فور مواجهتها له باكتشافها خيانته مع حبيبته السابقة فريال الأمر الذي أثار غضب جلال وصارحها أنه لم يحبها يومًا وأنها مجرد خطأ يندم عليه مما تسبب في انهيارها.


مسلسل " القمر أخر الدنيا" يعرض يوميًا على قناة النهار الساعة 11:30 مساءً والإعادة 05:00 و08:00 صباحًا وعلى النهار دراما الساعة 01:30، 10:30 صباحًا، 03:00 مساءً.


ويقوم عمرو عابد بدور "جلال" وهو الأبن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".


مسلسل "القمر في آخر الدنيا" من بطولة عمرو عابد، بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.


ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.
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