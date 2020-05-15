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فن

عمرو عابد: علي الفنان تقبل نقد السوشيال ميديا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تحدث الفنان عمرو عابد، عن طريقة تعامله مع النقد على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال عابد في تصريحات لـ "صدى البلد": مهنتنا معرضة لأن يكون هناك آراء إيجابية أو سلبية على ما نقدمه، وكما نحتفي بالكلام الجيد لا بد أن نتعلم التعامل مع الكلام السلبي وهذا ما أفهمه كممثل.


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ويجسد  عمرو عابد  شخصية "جلال" فى مسلسل "القمر أخر الدنيا" ، وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة.


وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت (بشرى ) وأخ (مؤمن نور) وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر.


مسلسل "القمر آخر الدنيا"، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هاشم، بطولة بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، إنتاج شيرين مجدي شركة ستارز ميديا، ويعرض المسلسل عبر قنوات النهار، النهار دراما، صدى البلد، صدى البلد دراما، روتانا دراما، نايل دراما.


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