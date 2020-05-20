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خالط 51 شخصًا.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:46 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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محمود محسن
أكد  الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى إلى زوجته، مؤكدًا أنه تسبّب في نقل العدوى لزوجته، ولكن أبناءه وأمه لم يصابوا بالمرض.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه تم رصد كافة المخالطين له وبلغ عددهم 51 شخصًا، وبعد إجراء المسحات لهم تبين سلبية عيناتهم، ولم نجد أى منهم مصابًا بكورونا.

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وتابع محافظ الدقهلية أنه علم بإصابته عندما كان فى اجتماع مع وزير الرى، وعليه اتباع الإجراءات الطبية على الفور.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أنه رغم اتباعه الإجراءات الاحترازية والطبية وارتداء الكمامة أصيب بفيروس كورونا.

وقال محافظ الدقهلية: "أتمنى من كل أهالينا فى الدقهلية وكافة المحافظات المصرية أن يلتزموا منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
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