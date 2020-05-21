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محافظات

محافظ الغربية: تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة وردع المخالفين

الخميس 21/مايو/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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أحمد على

أعلن د. طارق رحمي، محافظ الغربية ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واصلت حملاتها اليوم لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بجميع مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 17 قرار إزالة شملت تعديات علي أراضي زراعية بمركز طنطا ومركز كفر الزيات ، ومخالفات بناء علي مساحة 1559 مترا مربعا في كل من حي أول طنطا وحي ثان طنطا وحي أول المحلة الكبرى وحي ثان المحلة الكبري ومركز قطور .

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وأضاف "رحمي"، انه تمت إزالة في المهد لعدد 4 حالات تعد علي أراض زراعية علي مساحة 1 قيراط بمراكز قطور والمحلة الكبرى وسمنود ، وإزالة 6 مخالفات بناء علي مساحة 684 مترا مربعا في حي اول طنطا ومركز زفتي والسنطة وسمنود وفطور .

محافظ الغربية: تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة وردع المخالفين
محافظ الغربية: تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة وردع المخالفين
محافظ الغربية: تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة وردع المخالفين
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