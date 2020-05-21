AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ مكياج هادئ.. ديميت أوزديمير تستعرض جمالها على إنستجرام

الخميس 21/مايو/2020 - 04:59 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
Advertisements
آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء حبهم الشديد لها.

وارتدت اوزديمير توب باللون الأسود بأكمام طويلة، وبتصميم الهاي كول وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج، حيث إنها اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا، وظلال العيون.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، واختارت أن تظهر بإطلالة بسيطة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس شتوية.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على الإنستجرام

من منزلها.. ديميت اوزديمير بإطلالة غامضة على إنستجرام

بـ هاف استوميك.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها بصورة سيلفي

بالسيلفي.. ديميت اوزديمير تبرز انوثتها داخل سيارتها

بمكياج هادئ.. ديميت أوزديمير تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

بالأبيض.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة جديدة

ترشيحاتنا

أم تلتقي ابنها المخطوف بعد غياب 32 عاما.. صور

الشتاء القادم الأشرس بسبب كورونا.. تفاصيل

أخبار الرياضة | بيراميدز يخطف ثالث صفقاته من الأهلي.. أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول

تحذير خطير من مسؤولة أوروبية: علينا الاستعداد لموجة ثانية من كورونا

«المتحدة» تعرض الاختيار من دون إعلانات اليوم

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة