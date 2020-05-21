بـ مكياج هادئ.. ديميت أوزديمير تستعرض جمالها على إنستجرام
الخميس 21/مايو/2020 - 04:59 ص
ديميت اوزديمير
وارتدت اوزديمير توب باللون الأسود بأكمام طويلة، وبتصميم الهاي كول وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير. وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها. وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج، حيث إنها اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا، وظلال العيون. ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، واختارت أن تظهر بإطلالة بسيطة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..