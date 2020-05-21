ميزة إلغاء الضوضاء.. Razer تعلن عن سماعات الرأس اللاسلكية Opus.. صور

أعلنت شركة Razer، عن سماعات الرأس اللاسلكية الأحدث Razer Opus، التي تتميز بدعم خاصية إلغاء الضوضاء، مقابل سعر باهظ 200 دولار.





تدعم أعلى جودة في الصوتيات مع تصميم متطور يدعم راحة المستخدم أثناء الاستخدام، إلى جانب الميزة الأكثر شيوعا في سوق سماعات الرأس "إلغاء الضوضاء". ووفقًا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن سماعات Razer Opus،









وتعاونت شركة Razer مع THX وأجرت اختبارات مكثفة من أجل أن تحصل سماعات Opus على شهادة THX، والتي تحدد معايير جودة في مميزات سماعات الرأس، حيث أكدت THX على أن سماعة Razer Opus تأتي بمواصفات تتطابق مع المعايير المطلوبة.





ويقول Peter Vasay، رئيس شهادة THX: "نتيجة التعاون مع شركة Razer، هي سماعة رأس لاسلكية عالية الأداء توفر مرحلة صوتية غنية ومتوازنة، وغناء واضح، وصوت جهير عميق محسن للموسيقى والألعاب والأفلام".





وتستخدم سماعات Opus وسادات أذن من الجلد الفخم، مع أزرار للتحكم في السماعة، كما تتميز ب3.5ملميتر، وتدعم عمر شحن يصل إلى 25 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء.





وتجمع سماعة Razer بين جودة الصوتيات، وتوازن bass، ولا تأتي السماعة بميزة الصوت المحيطي المدمج كما في الإصدارات الأخرى من سماعات الألعاب، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Razer Opus غدا على الموقع الرسمي للشركة مقابل سعر 200 دولارا أمريكيا.





وتدعم سماعات Opus، إمكانية ضبط الصوتيات عبر تطبيق مخصص على الهاتف يسمي Opus، وتتوفر سماعات Razer، بلونين فقط هما الأسود أو الأزرق.