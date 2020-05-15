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تكنولوجيا

أوبو تطلق سماعات الأذن اللاسلكية Enco W31 و Enco M31 في الهند

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:01 م
سماعات الأذن اللاسلكية
سماعات الأذن اللاسلكية Enco W31 و Enco M31
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة أوبو Oppo، منتجين صوتيين جديدين في الأسواق الهندية وهم عبارة عن سماعتي الأذن اللاسلكية Enco W31 و Enco M31، وتمتاز سماعات أوبو الجديدة بميزة إلغاء الضوضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمتاز سماعة Enco W31، بمحرك 7 ملليمتر، مع bass ديناميكي، وتقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم سماعة أوبو اللاسلكية مقاومة التعرق ورذاذ الماء مع معايير IP54، وتتوفر بلونين الأسود والأبيض بسعر 42 دولار.

وتأتي سماعة أوبو اللاسلكية Enco W31، مزودة باثنان من الميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي، إلى جانب ميزة التحكم بخاصية اللمس، لضبط الصوتيات، والتحكم في تشغيل الصوتيات، وكما تدعم تقنية البلوتوث 5.0، والإتصال بأجهزة أندوريد وآيفون.


وكما تأتي سماعة الأذن اللاسلكية OPPO Enco W31، بطارية بقدرة 25 ميللي أمبير لدعم عمر شحن 3.5 ساعة، مع بطارية بقدرة 350 ميللي أمبير للحافظة ليصل عمر الشحن في السماعة اللاسلكية إلى 15 ساعة، مع تقنية شحن سريع لدعم شحن لمدة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعة.

وأما بالنسبة لإصدار سماعة الأذن الكلاسكية Enco M31 من أوبو، فهي مزودة بتقنية البلوتوث 5.0 مع LDAC للحصول على صوت عالي الجودة، وتجمل سماعة الرأس شعار أوبو، إلى جانب محركات ديناميكية 9.2 مللميتر، مع حاجز من التيتانيوم، ويتم تشغيل ميزة تقليل الضوضاء بواسطة لذكاء الاصطناعي AI للتمييز بين الضوضاء والأصوات البشرية أثناء المكالمات، وتتوفر السماعة بدء من 23 مايو الجاري على متجر أمازون، متاحة باللون الأسود والأبيض بسعر 52 دولار أمريكي.
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