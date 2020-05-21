خروج 13 متعافياً من مستشفيات العزل بالدقهلية وتحول نتيحة 16 آخرين لـ سلبي

أعلن الدكتور سعد مكي ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له مساء اليوم، عن خروج ١٣ حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد والعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالمنصورة عقب تلقيهم العلاج وشفائهم التام .





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وأضاف أن هناك ١٦ مصابا آخرين تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية عقب تلقيهم العلاج، وسيتم خروجهم عقب شفائهم التام وعودتهم إلى منازلهم، مشيرا إلى أن جميع المرضى بحالة صحية جيدة، وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسن حالتهم.



وأشار وكيل الوزارة إلى ان حالات الشفاء شعروا بسعاده غامرة فور تلقيهم خبر شفائهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع ابطال الجيش الأبيض قبل خروجهم مشيدا بالجهود التى يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدا المواطنين بإتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار "الزم بيتك.. تحمى نفسك وأهلك.





كما وجه الشكر لكل رجال المجتمع المدني والإعلام الداعمين لصحة الدقهليه بالشكر والتقدير وان نكون على قلب رجل واحد هدفنا ابتغاء مرضاة الله فى شفاء المرضى والعمل على راحتهم سائلا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء وتعود الحياه بأرض مصر إلى طبيعتها بإذن الله.

