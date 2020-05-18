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محافظات

يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:15 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اليوم الاثنين عن خروج 11 حالة بينهم أطفال من مصابى فيروس كورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد والمدينة الجامعية بالمنصورة عقب تلقيهم العلاج وشفائهم التام.

وأضاف أن حالات الشفاء فور علمهم بخبر الشفاء  تبادلوا التهانى مع الفرق الطبية الموجودة معهم والذين شاركوهم فرحتهم استعدادا للخروج إلى ذويهم ولقاءهم بعد الفطار مباشرة، وحرص المتعافين على التقاط الصور التذكاريه مع أبطال الجيش الأبيض قبل خروجهم.

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وأشار "مكى" إلى أن هناك 17 مصابا آخرين تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية عقب تلقيهم العلاج، وسيتم خروجهم عقب شفائهم التام وعودتهم إلى منازلهم، موضحا أن جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسن حالتهم.

وأشاد بالجهود التى يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدا المواطنين بإتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار "الزم بيتك.. تحمى نفسك وأهلك".
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
يستعدون للقاء ذويهم بعد الإفطار.. خروج 11 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بالدقهلية
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