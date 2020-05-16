خروج 10 مصابين بـ كورونا بعد شفائهم من مستشفى الحجر بتمى الأمديد.. شاهد

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مساء اليوم السبت عن خروج 10 حالات من مصابى فيروس كورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد عقب تلقيهم العلاج وشفائهم التام من بينهم سيده فى السبعينات من عمرها بعد أن من الله عليها بالشفاء من الكورونا





واضاف ان حالات الشفاء علموا بخبر شفائهم قبل مدفع الافطار ما دفعهم إلى تلقى التهانى من الفرق الطبية الموجودة معهم ومشاركتهم فرحتهم وجلسوا لتناول الافطار استعداد للخروج إلى ذويهم بعد الفطار مباشرة حيث حرصوا على التقاط الصور التذكاريه مع ابطال الجيش الابيض اثناء خروجهم .





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واشار الى أن هناك 26 مصابا آخرين تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية عقب تلقيهم العلاج، وسيتم خروجهم عقب شفائهم التام وعودتهم إلى منازلهم مشيرا إلى أن جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسن حالتهم.



