وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

وداعا صاحب الابتسامة البشوشة والقلب الطيب" هكذا نعى أطباء دمياط خاصة أطباء جامعة الأزهر بدمياط الجديدة الطبيب صلاح عبد ربه الأستاذ بقسم الأطفال بجامعة الأزهر بدمياط الجديدة، والذى وافته المنية في مستشفي الأزهر التخصصي بمدينة نصر ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.









وانتشر كشكول النعى عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك خاصة جروبات الاطباء ناعين الطبيب الراحل واصفين إياه بأنه صاحب الابتسامة البشوشة وطبيب الأطفال الودود والمفضل لدى مرضاه من الاطفال









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وصرح الدكتور إبراهيم الصياد مدير مستشفى الأزهر الجامعى في دمياط الجديدة "لصدى البلد"، بأن الدكتور صلاح عبد ربه الاستاذ بقسم الاطفال، ومنذ بدأت أزمة كورونا ومستشفى الأزهر بدمياط الجديدة تعمل كطوارئ وهناك أقسام بها لا تعمل كقسم الأطفال، إلا في حالة الطوارئ فقط، والدكتور صلاح يعيش بمدينة 6 أكتوبر ولديه عمله الخاص وعيادته وإصابته لم تكن نتيجة عمله بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة .





وتابع ،:" أنه أصيب بفيروس كورونا منذ اسبوع تقريبا حسب ماورد الينا هنا بدمياط من معلومات وبالتنسيق مع مستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر تم احتجاز الدكتور صلاح منذ أربعة أيام بالمستشفى بعد ظهور الأعراض عليه، وأن حالته تستدعى الحجر الصحى بالمستشفى إلى أن صعقنا اليوم بخبر وفاته.









وأشار الصياد إلى أن الدكتور صلاح محبا لزملائه بالمستشفي ويعد أبا لجميع الأطباء والجميع فور علمهم بخبر وفاته نعوه بأسى وحزن، وتم الدعوة لأداء صلاة الغائب عليه .









وأضاف أنه مش معروف سبب إصابة الدكتور صلاح بهذا الفيروس اللعين، ولكن قضاء الله وقدره، تلك الجائحة وهى فيروس كورونا ستمر إن شاء لله بسلام.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أنه يتقدم هو وكافة العاملين بالقطاع الصحى بدمياط ، ببالغ التعازى والحزن لوفاة الدكتور صلاح عبد ربه بعد أن وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.









وأشار طلحة إلى أن جميع الطاقم الطبي حمل على عاتقه مهمة وطنية وانسانية وهى محاربة هذا الفيروس اللعين متحملين كافة الآثار السلبية ومنها الوفاة نتيجة الإصابة وتابع قائلا: "حقا انهم الجيش الأبيض حماة الوطن من الأمراض والأوبئة.









وطالب المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمرور من تلك الأزمة على خير.

