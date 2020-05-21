إحنا حلوين اهو.. ياسمين علي مع محمد العمروسي من كواليس مسلسل النهاية

شاركت الفنانة ياسمين علي، جمهورها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة برفقة الفنان محمد العمروسي من كواليس مسلسل النهاية.





وعلقت الفنانة ياسمين علي، "إحنا حلوين اهو والله مافيش حاجه استاذ محمد العمروسي من اطيب الناس بجد.. شكرا ليك علي كل حاجه شكرا لكل الناس ورا الكاميرا من اصغر حد لاكبرهم خاصة استاذ طارق الشريف واستاذ ياسر سامي واستاذ الطحاوي".





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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.







‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

