سهلة ولذيذة.. طريقة عمل خبز بالثوم

خبز بالثوم من الأطباق الجانبية التى يحرص العديد من الأشخاص على إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات، فالنقدم لكم طريقة عمل خبز بالثوم على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.









مقادير خبز بالثوم

خبز باجيت او توست

ثوم مفروم

زبدة

زعتر

ملح وفلفل اسود

جبنة موتزاريلا مبشورة





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طريقة تحضير خبز بالثوم

ارفعي الزبدة على النار مع الثوم والزعتر والملح والفلفل حتى تمام ذوبان الزبدة

قطعي الخبز شرائح ثم تضاف إليه الزبدة بالثوم والزعتر

تضاف جبنة موتزاريلا إلى شرائح الخبز

يرص على صاج فرن

يدخل الفرن لمدة 5 دقائق حتى يحمص ثم يقدم دافئا بالهنا







