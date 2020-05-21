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أخبار العالم

على خطى ترامب.. الرئيس البرازيلي يوصي باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 01:44 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
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شيماء مصطفى
أصدرت وزارة الصحة البرازيلية أمس، الأربعاء، مبادئ توجيهية جديدة بشأن استخدام الأدوية المضادة للملاريا على نطاق أوسع مع بداية ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأمر وزير الصحة إدوارد بازويلو، باستخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج الإصابات الخفيفة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن روج لها الرئيس جاير بولسونارو رغم عدم وجود أدلة قاطعة على فعاليتها.

ووفقُا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس البرازيلي مدافعا عن قرار أخذ عقارات الملاريا: "نحن في حالة حرب.. والأسوأ من الهزيمة العار إذا ما خضنا المعركة".

وحذر خبراء طبيون، من هذه الأدوية التي قد تكون خطيرة على المريض خلال علاج فيروس كورونا المستجد.

يأتي تصريح الرئيس البرازيلي على خطى نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي دافع عن عقار هيدروكيسي كلوروكين المضاد للملاريا وفعاليته في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إن إدارته تعتقد أن عقار هيدروكسي كلوروكين يعزز من مستوى السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

كما كشف، عن أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين منذ نحو 10 أيام على سبيل الوقاية.

وكانت السلطات الصحية في البرازيل، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت البرازيل، 19951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 291579 حالة.

كما سجلت البلاد 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 18859 حالة.

وتحتل البرازيل، المركز الثالث عالميا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أمريكا وروسيا.
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