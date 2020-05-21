الأهلي كيان.. أغنية جديدة لـ إيهاب توفيق في احتفالية نادي القرن

طرح الفنان ايهاب توفيق أغنية جديدة باسم "الأهلي كيان"، بمناسبة الاحتفال بذكرى تتويج الأهلي بنادي القرن.





وأطل إيهاب توفيق، على شاشة التلفزيون أثناء استضافته ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة النادي الأهلي، مؤكدا "عشقه لـ الأهلي وما عاصره من إنجازات في هذا الكيان العظيم".





وتتضمن كلمات الأغنية التعبير عن عشق الأهلي واستمرار النجاح مهما تغيرت الإدارات وتعاقبت الأجيال.





ومن أبرز مقاطع الأغنية "مفيش حاجة اسمها مصالح الأهلي بس إدارة تفرح".





جدير بالذكر أن قناة النادي الأهلي تقيم احتفالية مساء أمس الأربعاء بمناسبة مرور ٢٠ عاما على تتويج الأهلي بلقب نادي القرن منذ عام ٢٠٠٠.



