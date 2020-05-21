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رياضة

احتفالا بمرور 20 عاما على تتويج الأهلي به.. هاشتاج #نادي_القرن يتصدر تويتر

الخميس 21/مايو/2020 - 03:16 ص
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نادي_القرن احتفالا بذكرى مرور 20عاما على تتويج الأهلي نادي القرن الإفريقي.


وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏ألف مبروك لكل عشاق  ومحبي النادي الأهلي  العظيم  في كل مكان ١٠٠ سنة من البطولات والانجازات التي لم تكن لتتحقق الا بوجود جمهور عظيم في ضهر ناديه من ١٩٠٧ وحتي الان . وإن شاء الله ١٠٠ سنه جديده وألقاب جديده في المستقبل يدافع عنها مشجعي  النادي وإدارته ولاعبيه    ‎#نادي_القرن


‏أبدًا لم يعد نادي رياضي بل بالعكس أصبح نادي بغيض يدعو الي الفتنة والكراهية والتعصب الأعمي بالكذب والتدليس وقلب الحقائق وإيهام كل جماهيرهم بما هو ليس حق لهم أبدًا

ويظلوا واهمين أن المجرة كلها تتآمر عليهم فهم لا ينظرون أبدًا لأنفسهم ولكن لزرع الشك في نجاح الآخرين
‎#نادى_القرن

‏الأهلي هو حياتي وبيتي وقد ارتبطت به منذ أن دخلته وعمري 14 عاما ولا أطيق ولا أقبل أن أرى الأهلي مهزوما في حقه
‎#نادي_القرن

‏نحتفل اليوم بذكري تتويج الأهلي للقب الأكثر حرقان في التاريخ  ‎#نادي_القرن


النادي الاهلي ليس نادي القرن العشرين فقط ولكن الواحد والعشرين (عدلي القيعي & ابراهيم المنيسي) ‎#نادي_القرن

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