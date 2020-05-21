رانيا فريد شوقى: أبويا كان عاشق للأهلي

كشفت رانيا فريد شوقي عن عشق والدها وحش الشاشة الراحل للنادي الأهلي، ومتابعته منذ الصغر للكيان الكبير.









وأضافت "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية النادي الاهلي، قائلة: "ابويا مات عاشق للأهلي".









وقالت: والدي كان يحضر مباريات وهو من المشاهير ويذهب للمدرجات دون ان يلتفت لشيء ما كان يهمه هو متابعة الأهلي فقط.









وتابعت: النادي الأهلي أفضل ناد في القرن ال ٢٠ ويعتبر هو النادي الأكثر جماهيرية بين الاندية المصرية.







