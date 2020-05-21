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أخبار العالم

1561 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الخميس 21/مايو/2020 - 03:03 ص
1561 وفاة جديدة بفيروس
1561 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
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القسم الخارجي
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، الخميس، تسجيل الولايات المتحدة 1561 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أمس، الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تخطت 94 ألف حالة.

وسجلت الولايات المتحدة، 1579985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء.

كما أعلنت أمريكا تسجيل 94181 وفاة، و365747 حالة شفاء.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من زيادة حالات الإصابة والوفاة، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن جميع الولايات بدأت اتخاذ إجراءات تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد.
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