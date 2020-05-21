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رياضة

صن داونز وفينورد الهولندي يهنئون الأهلي بذكرى التتويج بنادي القرن الأفريقي ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 07:51 ص
جائزة نادي القرن
جائزة نادي القرن الافريقي
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محمد رشاد
حرص كل من "خالد علي" المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، و"بيتسو موسيماني" المدير الفني للفريق ذاته، و"خيدو فادر" مدير العلاقات الدولية بنادي فينورد الهولندي على تهنئة الأهلي بمناسبة ذكرى التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي.

وأقامت قناة النادي الأهلي احتفالية لإحياء ذكرى تتويج الأهلي بلقب القرن في إفريقيا التي توج بها قبل 20 عامًا.

وقال خالد علي في تصريحات تلفزيونية على فضائية "الأهلي"، "أبارك للنادي الأهلي وجماهير الكيان العظيم، وأنا واحدًا منهم بمناسبة حصول الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي".

وأضاف "كمشجع للنادي الأهلي، المنافسة ستكون قوية جدًا على بطل القرن المقبل، بين الأهلي وصن داونز ان شاء الله، الأهلي 113 عام بطولاته لم تأتي من فراغ ولكن من إدارة دائمًا تساند لاعبيها، وما تعلمناه في الأهلي أن أجيال تسلم أجيال".

وفي السياق ذاته، هنأ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز النادي الأهلي بذكرى تتويجه بلقب نادي القرن في قارة إفريقيا.

وأكد "كلنا رأينا كيف كان الأهلي كبيرا على أرض الملعب في البطولات التي توج بها ولكنا رأينا عظمة الأهلي، أتمنى لهم كل التوفيق".

واختتم "خيدو فادر"، مدير العلاقات الدولية بنادي فينورد الهولندي، "أود أن أقدم التهنئة للنادي الأهلي العظيم، بمرور 20 عامًا على تتويجه بلقب نادي القرن في إفريقيا".

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