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تكنولوجيا

قريبا.. فيفو تطلق VIVO Y70S أول هاتف من سلسلة Y الجديدة

الخميس 21/مايو/2020 - 06:21 ص
/قريبًا.. فيفو تطلق
/قريبًا.. فيفو تطلق VIVO Y70S أول هاتف من سلسلة Y الجديدة
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة ViVo الصينية عن توافر هاتفها الذكي الجديد VIVO Y70s وإعداده لطرحه بالأسواق قريبًا، ليكون أول هاتف من سلسلة الـ Y الجديدة، والذى ويدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب موقع gizchina التقني، يأتى هاتف VIVO Y70S بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD، وبها ثقب أمامى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

ويحتوى هاتف VIVO Y70S  على معالج قوى من نوع Exynos 880 5G. ويعتمد على وحدة معالجة مركزية Cortex-A77، مما يتيح إمكانية التحميل بسرعة تصل إلى إلى 3.55Gbps، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، كما يعمل على نظام تشغيل Android 10.

ووفقًا لـ gadgetsnow التقني، يمتلك هاتف VIVO Y70S كاميرا خلفية رباعية، الأولى بدقة 48 ميجابكسل، والثانية 8 ميجابكسل، والثالة 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابسكل أيضًا، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية تأتى بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو بدقة عالية.

ويتميز هاتف VIVO Y70S ببطارية قوية سعة 4200 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع، أما بالنسبة للسعر فيأتى هاتف VIVO Y70S مقابل 281 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4444 جنيهًا مصريًا.

جدير بالذكر، أن شركة  VIVO  كانت قد أنشأت مركزًا للبحث والتطوير فى تقنيات الجيل الخامس 5G عام 2016، كما انضمت إلى منظمة التقييس الدولية 3GPP للمشاركة فى صياغة معايير 5G، وتقدمت VIVO بطلب للحصول على أكثر من 2000 براءة اختراع 5Gـ، لذلك كان من المتوقع أن تحتل مرتبة متقدمة بين أفضل 10 ضمن الشركات المعنية بتطوير شبكات الإتصالات.

VIVO Y70s
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