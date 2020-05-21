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مرأة

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

الخميس 21/مايو/2020 - 09:15 ص
عزة مجاهد
عزة مجاهد
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أسماء عبد الحفيظ

نشرت عزة مجاهد ابنة فيفي عبده، صورة  جديدة لها، على قصتها الشخصية لموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات  "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية جاكيت جلد التعبان.

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وظهرت عزة مجاهد ، مرتدية جاكيت ، من قماش جلد التعبان بأكمام طويلة.

،واعتمدت تسريحة شعر جذابة، وميكب كامل يتناسب معها ، ونالت الصورة العديد من الاعجابات .

يعتبر جلد الثعبان من الجلود الطبيعية الأجمل في العالم، غير أنّه نادر ويصعب الحصول عليه.

أصبح جلد التعبان رمزًا من رموز عالم الموضة الراقية بسبب جماله الطبيعي وجودته العالية، إلّا أنه تمّت محاربة تجارته باعتبارها تعدّيًا على الحيوانات، لذلك فرضت قواعد للحدّ من صيد الثعابين البرّية، لكن نادرًا ما يتمّ الالتزام به.

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام
بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام
بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام
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