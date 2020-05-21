حكايات رمضانية.. حازم إمام يروي كواليس إجباره على الإفطار قبل مباراة للزمالك

"حكايات رمضانية" هي سلسلة يستعرضها موقع "صدى البلد" عن أبرز الإنجازات والأحداث الكروية، وأصعب المواقف، خلال شهر رمضان المبارك.









حكاية اليوم تدور حول إجبار حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، على الإفطار قبل إحدى مباريات الأبيض.









حازم إمام يروي لـ " صدى البلد" كواليس إجباره على الإفطار قبل إحدى مباريات الزمالك.









قال حازم إمام:" في بدايتي مع الفريق الأول بنادي الزمالك، كنا نستعد لخوض إحدى المباريات في شهر رمضان، دخل علينا أحد أفراد الجهاز الفني غرفة خلع الملابس، وكان معه الطعام، وأخبرنا أنه ليس أمامنا خيار سوى الإفطار، وبالفعل تم إجبارنا على ذلك".









وأضاف: "كنت صغيرا في السن، واضطررت للإفطار وقتها خوفا من استبعادي من المباراة".









وتابع: "الأمور كانت مختلفة تماما خلال فترة احترافي بأوروبا، كانت الأمور سهلة خلال في شهر رمضان، لأن الصيام كان يأتي في الشتاء، والنهار كان قصيرا، لذلك لم تواجهني أي صعوبات خلال فترة احترافي في إيطاليا وهولندا، ولم يؤثر الصيام على أدائي خلال المباريات بشكل كبير".







