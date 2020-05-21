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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر الأسبوع

الخميس 21/مايو/2020 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية  بمستهل تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع  تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.84% ليصل عند مستوى 10120 نقطة.

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وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.23% ليصل مستوى 1489 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل عند مستوى 11564 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل عند مستوى 1129 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، فى أولى  بنسبة 0.05% عند مستوى 1826 نقطة.

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