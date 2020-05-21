السيسى يقدم التحية للأطقم الطبية على جهودهم فى مواجهة كورونا.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية للأطباء والأطقم الطبية، قائلًا: "عايز أوجه الشكر للأطقم الطبية والأطباء، لأنهم متحملين العبء والضغط كله فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وأحييهم على جهودهم".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى منذ قليل: "الأطقم الطبية تتعامل بجدارة مع فيروس كورونا وأوجه لهم الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه من جهد، ولا يوجد وقت لمناقشة مشكلات التكلييف الآن".
وتابع: "إننا نتعامل مع فيروس كورونا وباقى الأزمات الصحية وارتفاع الإصابات بالفيروس كأنه تطور طبيعى فى تلك الفترة".