السيسى يقدم التحية للأطقم الطبية على جهودهم فى مواجهة كورونا.. فيديو

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وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى منذ قليل: "الأطقم الطبية تتعامل بجدارة مع فيروس كورونا وأوجه لهم الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه من جهد، ولا يوجد وقت لمناقشة مشكلات التكلييف الآن".





وتابع: "إننا نتعامل مع فيروس كورونا وباقى الأزمات الصحية وارتفاع الإصابات بالفيروس كأنه تطور طبيعى فى تلك الفترة".