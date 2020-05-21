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توك شو

السيسى يقدم التحية للأطقم الطبية على جهودهم فى مواجهة كورونا.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 11:12 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية للأطباء والأطقم الطبية، قائلًا: "عايز أوجه الشكر للأطقم الطبية والأطباء، لأنهم متحملين العبء والضغط كله فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وأحييهم على جهودهم".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى منذ قليل: "الأطقم الطبية تتعامل بجدارة مع فيروس كورونا وأوجه لهم الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه من جهد، ولا يوجد وقت لمناقشة مشكلات التكلييف الآن".

وتابع: "إننا نتعامل مع فيروس كورونا وباقى الأزمات الصحية وارتفاع الإصابات بالفيروس كأنه تطور طبيعى فى تلك الفترة".
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا خلال افتتاحه لمشروع بشائر الخير ٣ بمحافظة الإسكندرية. 

وارتدى الرئيس السيسي الكمامة، كما لم يصافح بالأيدي كبار الدولة، حيث التزم جميع الحاضرين بالإجراءات الاحترازية بالتباعد والمسافات بينهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة الإسكندرية ليشهد افتتاح مشروع "بشاير الخير ٣" الذي يطل على بحيرة كينج مريوط.
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