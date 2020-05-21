حفظ الله أبطالنا ورحم شهدائنا.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بعيد الفطر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.





جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.





ونحن فى ظلال إحتفالنا بتوفيق الرحمن بإنقضاء شهر القرآن والطاعات لنتوجه إليه بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة ونماء.. لتواصل مسيرة الشعب المصرى العظيم التقدم نحو التنمية والإزدهار.





عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكـل عــام وسيادتكم بخــير.





كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقريق/محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة .





جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وسيادتكم بخير.



