نقيب الفلاحين عن مشروع بشائر الخير 3: الرئيس يواصل إنجازاته رغم أزمة الكورونا





وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين،ان أزمة فيروس كورونا لم تمنع الرئيس عبدالفتاح السيسي من مواصلة إنجازاته التى بدأها على الأرض، ومشروع بشائر الخير 3 ، انجاز كبير يضاف إلى إنجازات الرئيس، ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، لافتا أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.





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وأوضح نقيب عام الفلاحين،في تصريحات له اليوم، أن القسم الثاني من المشروع يضم منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا،والمنطقة الاستثمارية تضم ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الاغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع ، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ متر مربع بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.





من جانبه وصف الأمين العام لنقابة الفلاحين النوبي ابواللوز،مشروع بشائر الخير 3، بالانجاز الكبير رغم الصعوبات التى تمر بها مصر والعالم من انتشار وباء كورونا وتأثيره على كل دول العالم وليس مصر فقط،لافتا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبرهن للعالم أجمع أنه مستمر في العمل والانجاز من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين والأجيال القادمة



