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سيارات

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

الخميس 21/مايو/2020 - 01:51 م
هيونداي hyundai i10
هيونداي hyundai i10
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احمد عبد القوي - اشرف عطية
في ظل التخفيضات الأخيرة التي أعلنتها شركات السيارات في مصر وآخرهم شركة هيونداي موتورز الكورية استقرت أسعار هيونداي i10 موديل 2020 هي من طراز السيارات الهاتشباك الصغيرة .


مواصفات هيونداي hyundai i10

تأتي السيارة  هيونداي hyundai i10 بمحرك رباعى الأسطوانات 1200 سي سي قوة 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/مترمتصل بناقل حركة اوتوماتيك 4 سرعات جر امامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 12.1 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


الأمان في  هيونداي hyundai i10

جاءت هيونداي hyundai i10 بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق abs، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى مما يعزز من ثباتها على الطرقات .


الكماليات في هيونداي hyundai i10

جاءت  هيونداي hyundai i10 بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة ومكيف هواء و خاصية تعديل مقعد السائق لست اتجاهات مع طي المقاعد الخلفية، وفتحة سقف، وحساسات خلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED مما يطفئ عليها شكل جمالي و جذاب .
بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور
بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور
بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور
بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور
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