بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

في ظل التخفيضات الأخيرة التي أعلنتها شركات السيارات في مصر وآخرهم شركة هيونداي موتورز الكورية استقرت أسعار هيونداي i10 موديل 2020 هي من طراز السيارات الهاتشباك الصغيرة .









مواصفات هيونداي hyundai i10







تأتي السيارة هيونداي hyundai i10 بمحرك رباعى الأسطوانات 1200 سي سي قوة 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/مترمتصل بناقل حركة اوتوماتيك 4 سرعات جر امامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 12.1 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.









الأمان في هيونداي hyundai i10





جاءت هيونداي hyundai i10 بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق abs، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى مما يعزز من ثباتها على الطرقات .











الكماليات في هيونداي hyundai i10



