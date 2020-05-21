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محافظات

محافظ قنا يجري تغييرات فى الإدارات الهندسية للوحدات المحلية

الخميس 21/مايو/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرار رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن انتداب عدد من المهندسين الجدد للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية و الغاء ندب عدد آخر وعودتهم للعمل لجهات عملهم الأصلية.


ونص القرار فى مادته الأولى، على إلغاء ندب ٩ مهندسين وعودتهم إلي جهات عملهم الأصلية مرة أخرى.


فيما نصت المادة الثانية من القرار، على تجديد ندب ٤ مهندسين لمدة عام واستمرارهم بمقار عملهم الحالية.


كما نص القرار فى مادته الثالثة على ندب ٩ مهندسين جدد لمدة عام أول للعمل بالوحدات المحلية لمدن فرشوط ونجع حمادى والوقف وقنا ونقادة ومديرية الإسكان بقنا وديوان عام المحافظة.


وأكد محافظ قنا، أن القرار يأتى فى إطار تنشيط أعمال الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة والدفع بعناصر جديدة ذات كفاءة بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفساد.

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محافظ قنا يجري تغييرات فى الإدارات الهندسية للوحدات المحلية
محافظ قنا يجري تغييرات فى الإدارات الهندسية للوحدات المحلية
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