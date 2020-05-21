رصد حركة المواطنين بالأقمار الصناعية.. وزير التعليم العالي: مصر في طريقها لنظرية الواحد الصحيح فى عدوى كورونا





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها .





وشهد الافتتاح كلمات لوزاء التعليم العالى ، الإسكان ، والتنمية المحلية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .





وفيما يلى نعرض أهم ما جاء فى كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى





وزير التعليم العالى : تسجيل 1000 حالة إصابة بكورونا غير مقلق على الإطلاق





قال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى إن تحليل البيانات تعتمد عن طريق التنبؤ المستقبلي الخاص بمعدلات الإصابة ب فيروس كورونا ، لافتأ إلى هناك نقطة الإنعطاف التى عندما نصل إليها تقل حالات الإصابة ب كورونا أو تختفى تمامأ .





وأضاف وزير التعليم العالى خلال كلمته بمشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، إنه لابد ألا نقلق على الإطلاق من تسجيل 500 الي 1000 حالة إصابة يوميا ب فيروس كورونا لأنه ليس مقياسا على الإطلاق على زيادة معدلات انتشار الفيروس .





وأكد خالد عبد الغفار ، إنه لا داعى للقلق عند سماع تسجيل أرقام 500 ، 1000 حالات إصابة خاصة وإنه حتى الآن لم يتم تسجيل 20 ألف حالة إصابة ب فيروس كورونا فى مصر .





وزير التعليم العالى: وضعنا آمن.. وتسجيل ألف إصابة يوميًا بكورونا أمر طبيعي





كما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن معدل نمو فيروس كورونا فى الفترة من 30 مارس وحتى 15 ابريل حوالى 10% ، بينما فى ا لفترة من 15 ابريل وحتى 20 مايو يتراوح المعدل التنموى مابين 10 و15% ، مؤكدًا أنه من الطبيعى ان نسمع ونسجل اصابات تتراوح ما بين 500 وألف كل يوم.





وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، على هامش افتتاح الرئيس لمشروع بشاير الخير 3، أن النسبة المئوية لمعدل التغير النمو اليومى ما بين 3 و5% ولذلك فان الوضع آمن.





وأكد انه نستطيع من خلال التنبؤ المستقبلى توقع أعداد الاصابات بفيروس كورونا و النمو اليومي ما زال فى المعدلات الآمنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعات عمل لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح أنه يتم رصد تحركات المواطنين لاتخاذ قرار ومنع وجود تجمعات بين المواطنين للحد من فيروس كورونا، مضيفًا أن ما يتم رصده من قبل اللجان المختلفة مبنى على قواعد علمية.





خالد عبد الغفار: الدولة تتوقع دائما زيادة الحالات عن المعدل الحقيقي









قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر في طريقها لنظرية الواحد الصحيح من الإصابات وهذا يعني، أن كل مصاب له القدرة على عدوى شخص واحد أو أقل بفيروس كورونا.





وأضاف خالد عبد الغفار في كلمة له خلال افتتاح مشروع بشاير 3 بمدينة الإسكندرية ، اليوم الخميس، أن الدولة حريصة على وضع تنبؤات مستقبلية لعدد الإصابات، وتوقع زيادة الإصابات في أية وقت ، كما توقعت رئاسة الوزراء وصول الإصابات إلى 100 إصابة في الأول من إبريل كإجراء إحترازي لتوفير سبل الرعاية الصحية إذا حدث ذلك .





كما أوضح وزير التعليم العالى ، أنه فى بعض الأحيان يشعر المواطنون بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالية، إلا أنها ليست كذلك مقارنة بالدول الأخرى.





وأضاف "عبد الغفار" خلال مؤتمر إفتتاح مشروع بشاير الخير 3، أن معدلات الوفيات نسبة مهمة جدا فى المعادلة، موضحا أن هذا ما تعمل عليه وزارة الصحة وإدارة الأزمات من أجل تعافى تلك الحالات قبل الوفاة.





وأشار إلى أن نقل المصابين بكورونا إلى نزل الشباب والمدن الجامعية بدلا من المستشفيات أعطى الكثير من نسب التعافى لمصابين كورونا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع يوميا عدد الحالات مع الجهات المعنية من أجل معرفة قدرة إستيعابها لتلك الأرقام.





وأكد أن عدد المتوفين بكورونا هو 680 من اول ما ظهر الفيروس فى مصر، مشيرا إلى أنه يعتبر رقما قليل مقارنة بعدد الإصابات.





كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى إن الدولة اتخذت قرارات لمواجهة فيروس كورونا سواء لفرض حظر التجوال ، تعطيل الدراسة وغيرها من القرارات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا .





وكشف وزير التعليم العالى خلال كلمته بـ مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، عن وجود توقعات بتسجيل 10 آلاف حالة فى اليوم الواحد بفيروس كورونا ، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا أن نسجل 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال نهاية الشهر الحالى على يوم 29 مايو والذى من الممكن أن يثبت صحة هذه التوقعات من عدمها وفق التقارير اليومية لحالات فيروس كورونا .





وأضاف وزير التعليم العالى، أن الأرقام فى مصر تنخفض ونحن نسير وفق المؤشر اللوجيستى والفارق بين المنحنى الرأسي واللوجيستى .





وزير التعليم العالي: نرصد حركة المواطنين بالأقمار الصناعية لمعرفة أماكن انتقال كورونا





قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من بداية أزمة كورونا أي منذ 90 يومًا، هناك تنسيق بين كل مؤسسات الدولة، حيث يتم تسخير كافة الإمكانيات لتحليل البيانات ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.





وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في مؤتمر اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بالإسكندرية، أن الوزارة تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، للوصول للقرارات، ويتم تحليل الإصابات اليومية للتنبؤ بالمستقبل في وضع انتشار الفيروس.





وأشار إلى أن الوزارة تقوم برصد تحركات المواطنين والتجمعات السكانية عبر صور الأقمار الصناعية لمعرفة انتقال الفيروس بين الأشخاص، فضلا على أنهم يقومون بدراسة انبعثات النيتروجين للتعرف على أماكن التجمعات.





وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن أرقام عدد إصابات كورونا فى شهر مايو وصلت إلى 14 ألف بنسبة نمو يومى 5.5 %.

وأكد وزير التعليم العالى خلال إفتتاح مشروع بشاير الخير 3، أنه من المتوقع فى نهاية جائحة كورونا أن تنتهى يوم 16/7، موضحا أن أقصى عدد من حالات كورونا فى مصر ستكون 37 ألف حالة.





وأشار إلى أنه لا يوجد دولة محمية من فيروس كورونا، لافتا إلى وجود دول كثيرة تزداد الإصابات بها كثيرا، وأن مصر تجتهد حتى تصل إلى التنبؤات الصحيحة، مؤكد أنه بدون الشعب وتعاونه لن تصل مصر إلى نهاية كورونا.



