شاهد عيان الحلقة 27.. هنا شيحة تعترف بعملها مع وزارة الداخلية

وشهدت أحداث الحلقة اعتراف ندى " هنا شيحة " لشقيقتها ليلى " بسمة " بأنها تعمل مع وزارة الداخلية للايقاع بوهيب العزازى " محمد لطفى "

وتقوم العصابة لقتل "علياء السكري" وحرقها تحذيرا كي لا تخبر احدا بما تعلمه فقررت "ندى" الاستمرار فيما تفعله لحماية اسرتها وهنا تضحي بـ"عمر" في طريقها.

وقالت انها اضطرت لتنفيذ اوامر العصابة لحماية "عمر" وطفلتها "خديجة" وشقيقتها وكيف دبرت اللقاء مع الاجانب منذ البداية بالتنسيق مع الداخلية وتعريض حياتها للخطر

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.



