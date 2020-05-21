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فن

شاهد عيان الحلقة 27.. هنا شيحة تعترف بعملها مع وزارة الداخلية

الخميس 21/مايو/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة 27 من مسلسل شاهد عيان بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020


وشهدت أحداث الحلقة اعتراف ندى " هنا شيحة " لشقيقتها ليلى " بسمة " بأنها تعمل مع وزارة الداخلية للايقاع بوهيب العزازى " محمد لطفى " 


وتقوم العصابة لقتل "علياء السكري" وحرقها تحذيرا كي لا تخبر احدا بما تعلمه فقررت "ندى" الاستمرار فيما تفعله لحماية اسرتها وهنا تضحي بـ"عمر" في طريقها.

وقالت انها اضطرت لتنفيذ اوامر العصابة لحماية "عمر" وطفلتها "خديجة" وشقيقتها وكيف دبرت اللقاء مع الاجانب منذ البداية بالتنسيق مع الداخلية وتعريض حياتها للخطر

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
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