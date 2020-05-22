فيديوجراف.. هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟

صلاة العشاء هي الصلاة الخامسة والأخيرة في اليوم وهي صلاة جهرية تتكون من أربع ركعات يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب.

يجب على المصلّي ابتداءً أن يراعي شروط صحّة الصّلاة وأركانها المطلوب توفُّرها؛ لِتُؤدّى الصّلاة أداءً صحيحًا، ومن هذه الشّروط ، أن يكون مُسلمًا بالغًا عاقلًا طاهرًا من الحَدَث.





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ولمزيد من التفاصيل حول ما هو حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل؟، شاهد الفيديوجراف التالى.