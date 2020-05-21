إصابة عدد من المخالطين لرئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا

أصدر، اليوم الخميس، الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم تقريرا بشأن المتابعة اليومية للحالة الصحية للعاملين بجامعة الفيوم المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وأوضح أن جميع الحالات مستقرة وتم عمل تتبع للحالات المخالطة لهم و عمل ما يلزم من مسحات وفحوصات لكل من ثبت مخالطته وجاءت نتيجة المسحة إيجابية في بعض الحالات ‏وعلى الفور تم حجزهم بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل للأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.









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