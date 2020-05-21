عشان العيد.. أهم الخطوات لتجميل الأظافر دون مركز تجميل

تعانى العديد من الفتيات بسبب تشقق الأظافر، وشكلها غير الصحى، ويفضل الكثير منهن استخدام الطرق الطبيعية فى تجميل الأظافر، ويقدم لك موقع "brightside" أبرز الخطوات التى تساعدك فى تجميل الأظافر.
إذا كنت تعاني من هشاشة الأظافر في كثير من الأحيان، يمكنك التخلص من المشكلة بشكل طبيعي عن طريق وضع الخيار، وإنه ليس غني بالفيتامينات A و E و B1 و B2 و B3 و C فحسب، ولكنه يحتوي أيضًا على الكالسيوم والحديد الذى يعيد الحيوية لأظافرك.
يساعد زيت شجرة الشاي المعروف بخصائصه المضادة للفطريات على الحفاظ على صحة الأظافر ، ويمكنك استخدام هذا الزيت العطري إذا كنت تعاني من مشكلة فطريات الأظافر عن طريق وضعها مع قطعة قطن.
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ولجعل أظافرك تنمو بشكل أسرع ، من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين ، وهو نوع من فيتامين ب، وفقًا لدراسة ، فإن البيوتين قادر على تحويل الأظافر الضعيفة إلى أظافر قوية في غضون أسابيع قليلة فقط، بعض الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين هي المكسرات والقرنبيط والبيض المطبوخ والموز والفطر.
يمكن لزيت جوز الهند أن يغذي ويرطب أظافرك ويحافظ على صحة بشرتك، خذى بضع قطرات من زيت جوز الهند ودلكِ أظافرك به حتى يمتص.