AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عشان العيد.. أهم الخطوات لتجميل الأظافر دون مركز تجميل

الخميس 21/مايو/2020 - 08:16 م
تجميل الأظافر
تجميل الأظافر
Advertisements
نهى هجرس
تعانى العديد من الفتيات بسبب تشقق الأظافر، وشكلها غير الصحى، ويفضل الكثير منهن استخدام الطرق الطبيعية فى تجميل الأظافر، ويقدم لك موقع "brightside" أبرز الخطوات التى تساعدك فى تجميل الأظافر.

إذا كنت تعاني من هشاشة الأظافر في كثير من الأحيان، يمكنك التخلص من المشكلة بشكل طبيعي عن طريق وضع الخيار، وإنه ليس غني بالفيتامينات A و E و B1 و B2 و B3 و C فحسب، ولكنه يحتوي أيضًا على الكالسيوم والحديد الذى يعيد الحيوية لأظافرك.

يساعد زيت شجرة الشاي المعروف بخصائصه المضادة للفطريات على الحفاظ على صحة الأظافر ، ويمكنك استخدام هذا الزيت العطري إذا كنت تعاني من مشكلة فطريات الأظافر عن طريق وضعها مع قطعة قطن.


ولجعل أظافرك تنمو بشكل أسرع ، من الضروري تناول الأطعمة الغنية  بالبيوتين ، وهو نوع من فيتامين ب، وفقًا  لدراسة ، فإن البيوتين قادر على تحويل الأظافر الضعيفة إلى أظافر قوية في غضون أسابيع قليلة فقط، بعض الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين هي المكسرات والقرنبيط والبيض المطبوخ والموز والفطر. 

يمكن لزيت جوز الهند أن يغذي ويرطب أظافرك ويحافظ على صحة بشرتك، خذى بضع قطرات من زيت جوز الهند ودلكِ أظافرك به حتى يمتص. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 حيل تجعل شعرك أطول وأكثر كثافة في 30 يومًا

ترشيحاتنا

إيران تعلن فتح المزارات الدينية بعد عيد الفطر المبارك

تكبيرات عيد الفطر .. الأزهر يوضح الصيغة الصحيحة

دماء على ملابس بائعة المناديل.. تفاصيل اغتصاب طفلة بطريق العين السخنة.. صور

غرامة 4 آلاف جنيه داخل أتوبيسات النقل العام.. صحة البرلمان ترفض عقوبة الكمامة

دعاء ليلة القدر 29 رمضان .. لعلها تكون الليلة

إصابة عدد من المخالطين لرئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان العيد.. أهم الخطوات لتجميل الأظافر دون مركز تجميل

تقوي المناعة.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأكلة يوميًا

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"