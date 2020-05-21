عشان العيد.. أهم الخطوات لتجميل الأظافر دون مركز تجميل

إذا كنت تعاني من هشاشة الأظافر في كثير من الأحيان، يمكنك التخلص من المشكلة بشكل طبيعي عن طريق وضع الخيار، وإنه ليس غني بالفيتامينات A و E و B1 و B2 و B3 و C فحسب، ولكنه يحتوي أيضًا على الكالسيوم والحديد الذى يعيد الحيوية لأظافرك.

ولجعل أظافرك تنمو بشكل أسرع ، من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين ، وهو نوع من فيتامين ب، وفقًا لدراسة ، فإن البيوتين قادر على تحويل الأظافر الضعيفة إلى أظافر قوية في غضون أسابيع قليلة فقط، بعض الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين هي المكسرات والقرنبيط والبيض المطبوخ والموز والفطر.