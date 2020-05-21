هل يجوز تغيير عقوبة الجلد إلى السجن؟.. خالد الجندى يجيب



وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: هناك بعض الدول ألغت عقوبة الجلد لأنهم يرونها أنها لم تعد ملائمة ومواكبة لأساليب التدابير الاحترازية والعقوبية التي تتناسب مع متغيرات الحقوق الإنسانية المتطورة على الساحة الدولية وعلى العلاقات الدولية مع الأمم.





وأوضح أن الأداة ليس لها حكم لأن العبرة بالحكم وليس بالأداة التي تستخدم في تنفيذ العقوبة.









أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مسألة زكاة الفطر تخرج مالًا أم حبوبا قتلت بحثًا.



وقال الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إن الفقهاء اختلفوا في ذلك الأمر منذ عهد أبوحنيفة بين خروجها مالًا وخروجها على شكل حبوب.







