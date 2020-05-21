هل يجوز تغيير عقوبة الجلد إلى السجن؟.. خالد الجندى يجيب

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن النفي كان عقوبة قصرية وقهرية موجودة في عصور ما قبل استقرار الدول والقانون إلى أن استقر الأمر ووصلت العقوبة إلى السجن.
وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: هناك بعض الدول ألغت عقوبة الجلد لأنهم يرونها أنها لم تعد ملائمة ومواكبة لأساليب التدابير الاحترازية والعقوبية التي تتناسب مع متغيرات الحقوق الإنسانية المتطورة على الساحة الدولية وعلى العلاقات الدولية مع الأمم.
وأوضح أن الأداة ليس لها حكم لأن العبرة بالحكم وليس بالأداة التي تستخدم في تنفيذ العقوبة.
وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: هناك بعض الدول ألغت عقوبة الجلد لأنهم يرونها أنها لم تعد ملائمة ومواكبة لأساليب التدابير الاحترازية والعقوبية التي تتناسب مع متغيرات الحقوق الإنسانية المتطورة على الساحة الدولية وعلى العلاقات الدولية مع الأمم.
وأوضح أن الأداة ليس لها حكم لأن العبرة بالحكم وليس بالأداة التي تستخدم في تنفيذ العقوبة.