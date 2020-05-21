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ديني

هل يجوز تغيير عقوبة الجلد إلى السجن؟.. خالد الجندى يجيب

الخميس 21/مايو/2020 - 07:30 م
خالد الجندى
خالد الجندى
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إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن النفي كان عقوبة قصرية وقهرية موجودة في عصور ما قبل استقرار الدول والقانون إلى أن استقر الأمر ووصلت العقوبة إلى السجن.


وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: هناك بعض الدول ألغت عقوبة الجلد لأنهم يرونها أنها لم تعد ملائمة ومواكبة لأساليب التدابير الاحترازية والعقوبية التي تتناسب مع متغيرات الحقوق الإنسانية المتطورة على الساحة الدولية وعلى العلاقات الدولية مع الأمم.


وأوضح أن الأداة ليس لها حكم لأن العبرة بالحكم وليس بالأداة التي تستخدم في تنفيذ العقوبة.


وأكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مسألة زكاة الفطر تخرج مالًا أم حبوبا قتلت بحثًا.


وقال الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء،  إن الفقهاء اختلفوا في ذلك الأمر منذ عهد أبوحنيفة بين خروجها مالًا وخروجها على شكل حبوب.


وأوضح الجندي أن المعمول والمفتى به في مصر هو خروجها على شكل مال لأن ذلك أنفع للفقير حسبما أجازت دار الافتاء المصرية.


وأكد الشيخ رمضان عبدالرازق أن أبوحنيفة والبخاري وسفيان الثوري والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز أفتوا بأن تكون زكاة الفطر مالًا، لافتًا إلى أن الصحابي الجليل معاذ بن جبل قَبل زكاة الفطر من أهل اليمن من الحرير.


وأكد عبدالرازق أنه لا يعاب على من يريد أن يخرج زكاة الفطر مالًا نظرًا لحاجة الفقراء للمال وأن الأمر خلافي.
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