ترامب: سننسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة.. وروسيا ترد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم بلاده على الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة.





وأكد ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن قرار الانسحاب جاء بسبب عدم التزام روسيا ببنود الاتفاقية.





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وبرغم ذلك، قال ترامب إن علاقته جيدة مع موسكو، لكنها لم تلتزم بمعاهدة الأجواء المفتوحة.





من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تبلغها رسميا بعد بانسحابها من الاتفاقية، معربة عن خيبة أملها إزاء هذا القرار.





وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية السماورات المفتوحة سيؤثر على مصالح جميع الأعضاء.