أمريكا والسودان يتوصلان لتفاهم يمهد لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب

نقلت وكالة "رويترز" عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة والسودان توصلا لتفاهم عام حول "حدود" اتفاق ثنائي يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا عام 1998.





وأكد تيبور ناجي أن الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان لدفع التعويضات والتي تشمل أيضا المواطنين غير الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في التفجيرات.





وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت في وقت سابق، أن إدارة ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السودان لحل مزاعم ارتباطها بتفجيرات تنظيم "القاعدة" للسفارات الأمريكية عام 1998 في إفريقيا، مما يساعد على تمهيد الطريق لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وأضافت الصحيفة، أن الخطة جزء من الجهود الأمريكية لدعم الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان، التي أطاحت قواتها المسجلة في العام الماضي بالرئيس عمر البشير، الذي استولى على السلطة عام 1989.





إلى ذلك، قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلزام دولة السودان بدفع تعويضات عقابية لضحايا الهجمات الإرهابية، التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.



