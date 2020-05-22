انقطاع المياه صداع في رأس سكان شارع الاعتماد بإمبابة

شكا المواطن ممدوح سامي عيد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع المياه الشرب عن شارع الاعتماد بمنطقة إمبابة، التابعة الى محافظة الجيزة، ورغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه منذ اسبوع والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بأنتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

ويقول فى شكواه : "نعانى نحن سكان المنطقة السابقة ، من قطع المستمر وهو ما يتسبب فى معاناة كبيرة خاصة لكبار السن.

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