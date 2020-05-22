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بين الناس

انقطاع المياه صداع في رأس سكان شارع الاعتماد بإمبابة

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن ممدوح سامي عيد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع  المياه الشرب عن شارع الاعتماد بمنطقة إمبابة، التابعة الى محافظة الجيزة، ورغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه منذ اسبوع  والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بأنتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.
 
ويقول فى شكواه : "نعانى نحن سكان  المنطقة السابقة ، من قطع  المستمر وهو ما يتسبب فى معاناة كبيرة خاصة لكبار السن.
 
للتواصل مع القارئ.. 01110013303

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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